https://ria.ru/20250613/sud--2022579337.html

Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы

Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы

Верховный суд РФ разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы, если их качество не устраивает потребителей, сказано в определении коллегии по гражданским делам, с РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:30:00+03:00

2025-06-13T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы, если их качество не устраивает потребителей, сказано в определении коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело москвича, который за 300 тысяч рублей купил годовой курс по созданию собственной онлайн-школы. Однако он посмотрел лишь 62 урока из 151, после чего понял, что "предложенная услуга не представляет для него ценности и, кроме того, характеризуется низким качеством". Информация, по его словам, не вызывала интереса, не является эксклюзивной, содержание не соответствовало рекламе, а сами ролики были низкого качества. Он направил продавцу претензию, но тот не ответил на нее. Суды трех инстанций также отклонили его иск. В итоге на сторону покупателя встал Верховный суд РФ. "Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору", - сказано в определении. Суд направил дело на пересмотр, обязав при новом рассмотрении оценить объем и качество курса.

https://ria.ru/20250606/sud-2021218006.html

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россия, верховный суд рф, общество