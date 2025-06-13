https://ria.ru/20250613/stroeniya-2022668971.html

ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар

ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар - РИА Новости, 13.06.2025

ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар

Российские военнослужащие в ходе освобождения Комара в Донецкой Народной Республике уничтожили десятки единиц боевой техники ВСУ и зачистили более 1,1 тысячи... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:37:00+03:00

2025-06-13T15:37:00+03:00

2025-06-13T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения Комара в Донецкой Народной Республике уничтожили десятки единиц боевой техники ВСУ и зачистили более 1,1 тысячи зданий и строений, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Комара российское ведомство сообщило в пятницу. "В ходе операции по освобождению населенного пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 зданий и строений", - говорится в сообщении. Отмечается, что группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, взламывая оборонительные порядки противника и деморализуя боевиков киевского режима. В ведомстве назвали Комар важным узлом логистики и долговременной обороны противника. Он прикрыт естественной водной преградой и плотной застройкой, уточнили в МО РФ. "В ходе боя подразделениями 336-й отдельной бригады морской пехоты и 37-й отдельной мотострелковой бригады была прорвана эшелонированная система обороны ВСУ. Завершив зачистку зданий и подвальных помещений села, штурмовики подняли российские флаги", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html

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Кадры из освобожденного населенного пункта Комар Минобороны России показало кадры из населенного пункта Комар, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня. 2025-06-13T15:37 true PT1M03S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность