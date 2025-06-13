https://ria.ru/20250613/stroeniya-2022668971.html
ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар
ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар
Российские военнослужащие в ходе освобождения Комара в Донецкой Народной Республике уничтожили десятки единиц боевой техники ВСУ и зачистили более 1,1 тысячи... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:37:00+03:00
2025-06-13T15:37:00+03:00
2025-06-13T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения Комара в Донецкой Народной Республике уничтожили десятки единиц боевой техники ВСУ и зачистили более 1,1 тысячи зданий и строений, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Комара российское ведомство сообщило в пятницу. "В ходе операции по освобождению населенного пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 зданий и строений", - говорится в сообщении. Отмечается, что группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, взламывая оборонительные порядки противника и деморализуя боевиков киевского режима. В ведомстве назвали Комар важным узлом логистики и долговременной обороны противника. Он прикрыт естественной водной преградой и плотной застройкой, уточнили в МО РФ. "В ходе боя подразделениями 336-й отдельной бригады морской пехоты и 37-й отдельной мотострелковой бригады была прорвана эшелонированная система обороны ВСУ. Завершив зачистку зданий и подвальных помещений села, штурмовики подняли российские флаги", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры из освобожденного населенного пункта Комар
Минобороны России показало кадры из населенного пункта Комар, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
2025-06-13T15:37
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России зачистили более тысячи строений при освобождении села Комар
ВС РФ зачистили более 1,1 тысячи зданий и строений в ходе освобождения Комара