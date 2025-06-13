Рейтинг@Mail.ru
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 13.06.2025 (обновлено: 09:47 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/starmer--2022603768.html
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану
Британский премьер-министр Кир Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны немедленно снизить напряженность. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:23:00+03:00
2025-06-13T09:47:00+03:00
израиль
ближний восток
иран
кир стармер
хосейн салами
али хаменеи
в мире
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200516_0:14:3000:1702_1920x0_80_0_0_1186c26c9f1ac40175ef1f29f0a56555.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны немедленно снизить напряженность. "(Стармер призвал - ред.) все стороны отступить и немедленно снизить напряженность", - приводит заявление премьера телеканал Sky News. По его словам, стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
израиль
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
2025-06-13T09:23
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200516_67:0:2740:2005_1920x0_80_0_0_c4659f3d216ee262fd4aad1ad877fc1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ближний восток, иран, кир стармер, хосейн салами, али хаменеи, в мире, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Ближний Восток, Иран, Кир Стармер, Хосейн Салами, Али Хаменеи, В мире, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану

Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны снизить напряженность

© Getty Images / WPA Pool/Eddie MulhollandКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / WPA Pool/Eddie Mulholland
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны немедленно снизить напряженность.
"(Стармер призвал - ред.) все стороны отступить и немедленно снизить напряженность", - приводит заявление премьера телеканал Sky News.
По его словам, стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
ИзраильБлижний ВостокИранКир СтармерХосейн СаламиАли ХаменеиВ миреОбострение отношений США и ИранаОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала