https://ria.ru/20250613/starmer--2022603768.html
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану
Британский премьер-министр Кир Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны немедленно снизить напряженность. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:23:00+03:00
2025-06-13T09:23:00+03:00
2025-06-13T09:47:00+03:00
израиль
ближний восток
иран
кир стармер
хосейн салами
али хаменеи
в мире
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны немедленно снизить напряженность. "(Стармер призвал - ред.) все стороны отступить и немедленно снизить напряженность", - приводит заявление премьера телеканал Sky News. По его словам, стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
2025-06-13T09:23
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израиль, ближний восток, иран, кир стармер, хосейн салами, али хаменеи, в мире, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Ближний Восток, Иран, Кир Стармер, Хосейн Салами, Али Хаменеи, В мире, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану
Стармер на фоне ударов Израиля по Ирану призвал стороны снизить напряженность