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Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю

Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 13.06.2025

Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю

США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве. РИА Новости, 13.06.2025

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве.Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля."Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил собеседник агентства. При этом подробности участия американских военных в операции не раскрываются.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Иран наносит ракетный удар по Израилю Иран наносит ракетный удар по Израилю 2025-06-13T22:53 true PT0M41S

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в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном