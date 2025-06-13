https://ria.ru/20250613/ssha-2022723894.html
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 13.06.2025
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю
США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:53:00+03:00
2025-06-13T22:53:00+03:00
2025-06-13T23:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56445370541d5ec3c15c30dc81c4da19.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве.Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля."Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил собеседник агентства. При этом подробности участия американских военных в операции не раскрываются.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c58087d213c10faca7458c064abd92e8.jpg
Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
2025-06-13T22:53
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю
Пентагон подтвердил участие США в отражении ракетного удара Ирана по Израилю