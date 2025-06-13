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Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 13.06.2025
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22:53 13.06.2025 (обновлено: 23:06 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ssha-2022723894.html
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 13.06.2025
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю
США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:53:00+03:00
2025-06-13T23:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
обострение конфликта между израилем и ираном
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве.Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля."Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил собеседник агентства. При этом подробности участия американских военных в операции не раскрываются.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
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в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Пентагон подтвердил участие США в отражении удара Ирана по Израилю

Пентагон подтвердил участие США в отражении ракетного удара Ирана по Израилю

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана, заявили в пятницу РИА Новости в американском военном ведомстве.
Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.
"Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил собеседник агентства. При этом подробности участия американских военных в операции не раскрываются.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранСШАИзраильМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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