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В США предупредили Иран о последствиях ответа на атаки Израиля
В США предупредили Иран о последствиях ответа на атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
В США предупредили Иран о последствиях ответа на атаки Израиля
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в соцсети X, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае "необоснованной" атаки против... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:42:00+03:00
2025-06-13T18:42:00+03:00
2025-06-13T18:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 июня - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в соцсети X, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае "необоснованной" атаки против "интересов США" в ответ на недавние удары Израиля. "Израиль решил, что ему необходимо действовать в целях самообороны. Они имели полное право это делать. Иран столкнется с серьезными последствиями, если в ответ он необоснованно начнет наносить удары по интересам США", - написал Джонсон. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), майк джонсон, обострение конфликта между израилем и ираном, сша
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Майк Джонсон, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США
В США предупредили Иран о последствиях ответа на атаки Израиля
Джонсон: Иран столкнется с последствиями в случае атаки против интересов США
ВАШИНГТОН, 13 июня - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в соцсети X
, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае "необоснованной" атаки против "интересов США" в ответ на недавние удары Израиля.
"Израиль решил, что ему необходимо действовать в целях самообороны. Они имели полное право это делать. Иран столкнется с серьезными последствиями, если в ответ он необоснованно начнет наносить удары по интересам США", - написал Джонсон.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.