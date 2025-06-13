https://ria.ru/20250613/ssha-2022680795.html

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ

США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану ввиду опасений возможной ответной атаки со стороны... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:52:00+03:00

2025-06-13T16:52:00+03:00

2025-06-13T16:56:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

средиземное море

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану ввиду опасений возможной ответной атаки со стороны Тегерана, передает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.Согласно этим данным, эсминец USS Thomas Hudner направляется в восточную часть Средиземного моря. Еще один корабль получил приказ быть готовым к переброске в случае запроса Белого дома.По словам одного из собеседников агентства, в настоящий момент президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

сша

ближний восток

израиль

иран

средиземное море

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в мире, сша, ближний восток, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", средиземное море