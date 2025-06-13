Рейтинг@Mail.ru
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 13.06.2025 (обновлено: 16:56 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ssha-2022680795.html
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ
США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану ввиду опасений возможной ответной атаки со стороны... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:52:00+03:00
2025-06-13T16:56:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924519239_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_dea39fcdbffe0f8bda03515848661a68.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану ввиду опасений возможной ответной атаки со стороны Тегерана, передает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.Согласно этим данным, эсминец USS Thomas Hudner направляется в восточную часть Средиземного моря. Еще один корабль получил приказ быть готовым к переброске в случае запроса Белого дома.По словам одного из собеседников агентства, в настоящий момент президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
сша
ближний восток
израиль
иран
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924519239_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53840b1ec01d272ca3b8347e2e7e4aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", средиземное море
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", Средиземное море
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ

AP: США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после атак Израиля на Иран

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану ввиду опасений возможной ответной атаки со стороны Тегерана, передает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Согласно этим данным, эсминец USS Thomas Hudner направляется в восточную часть Средиземного моря. Еще один корабль получил приказ быть готовым к переброске в случае запроса Белого дома.
По словам одного из собеседников агентства, в настоящий момент президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13:44
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"Средиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала