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США готовы провести встречу с посланником Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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07:11 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ssha-2022587814.html
США готовы провести встречу с посланником Ирана
США готовы провести встречу с посланником Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
США готовы провести встречу с посланником Ирана
Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:11:00+03:00
2025-06-13T07:11:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
магатэ
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на воскресенье встречу посланников США и Ирана, передает агентство Рейтер. "Мы по-прежнему намерены провести в воскресенье переговоры между посланниками США и Ирана", - приводит агентство слова чиновника. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана в воскресенье. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Иран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html
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иран
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96
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Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля
Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля
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в мире, иран, сша, оман, магатэ, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Оман, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
США готовы провести встречу с посланником Ирана

Reuters: Вашингтон готов провести встречу посланников США и Ирана в воскресенье

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на воскресенье встречу посланников США и Ирана, передает агентство Рейтер.
"Мы по-прежнему намерены провести в воскресенье переговоры между посланниками США и Ирана", - приводит агентство слова чиновника.
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Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана в воскресенье.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Иран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
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В миреИранСШАОманМАГАТЭОбострение отношений США и Ирана
 
 
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