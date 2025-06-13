https://ria.ru/20250613/ssha-2022587814.html

США готовы провести встречу с посланником Ирана

США готовы провести встречу с посланником Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

США готовы провести встречу с посланником Ирана

Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:11:00+03:00

2025-06-13T07:11:00+03:00

2025-06-13T07:11:00+03:00

в мире

иран

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оман

магатэ

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на воскресенье встречу посланников США и Ирана, передает агентство Рейтер. "Мы по-прежнему намерены провести в воскресенье переговоры между посланниками США и Ирана", - приводит агентство слова чиновника. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана в воскресенье. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Иран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html

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иран

сша

оман

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Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля 2025-06-13T07:11 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, оман, магатэ, обострение отношений сша и ирана