https://ria.ru/20250613/ssha-2022587814.html
США готовы провести встречу с посланником Ирана
США готовы провести встречу с посланником Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
США готовы провести встречу с посланником Ирана
Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:11:00+03:00
2025-06-13T07:11:00+03:00
2025-06-13T07:11:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
магатэ
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022585007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2d5bfd431ae3f48af2c58d2d2030b4d.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на воскресенье встречу посланников США и Ирана, передает агентство Рейтер. "Мы по-прежнему намерены провести в воскресенье переговоры между посланниками США и Ирана", - приводит агентство слова чиновника. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана в воскресенье. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Иран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html
https://ria.ru/20250613/kosachev-2022586412.html
иран
сша
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022585007_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ad6b6666df2c10d9a5a6b2a08a0eeb6.jpg
Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля
Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля
2025-06-13T07:11
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, оман, магатэ, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Оман, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
США готовы провести встречу с посланником Ирана
Reuters: Вашингтон готов провести встречу посланников США и Ирана в воскресенье
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Неназванный американский чиновник выразил готовность Вашингтона, несмотря на обстрел Израилем иранской территории, все же провести запланированную на воскресенье встречу посланников США и Ирана, передает агентство Рейтер
.
"Мы по-прежнему намерены провести в воскресенье переговоры между посланниками США и Ирана", - приводит агентство слова чиновника.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана в воскресенье.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Иран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.