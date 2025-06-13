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Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи - РИА Новости, 13.06.2025
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03:45 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ssha-2022571297.html
Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи
Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи - РИА Новости, 13.06.2025
Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи
Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:45:00+03:00
2025-06-13T03:45:00+03:00
в мире
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илон маск
марко рубио
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конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь на 8.3 миллиарда долларов и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS на 1.1 миллиарда долларов, следует из трансляции голосования. В контролируемой республиканцами нижней палате законопроект поддержали 214 представителей, против проголосовали 212. Сокращения иностранной помощи, предложенные департаментом государственной эффективности США (DOGE), касаются работы Агентства США по международному развитию (USAID). Экс-глава DOGE Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. В начале мая Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования NPR и PBS за "предвзятую подачу новостей". Издания подали в суд на администрацию Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020857187.html
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в мире, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Конгресс США
Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи

В конгрессе США одобрили сокращение иностранной помощи на 8,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь на 8.3 миллиарда долларов и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS на 1.1 миллиарда долларов, следует из трансляции голосования.
В контролируемой республиканцами нижней палате законопроект поддержали 214 представителей, против проголосовали 212. Сокращения иностранной помощи, предложенные департаментом государственной эффективности США (DOGE), касаются работы Агентства США по международному развитию (USAID).
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Экс-глава DOGE Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
В начале мая Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования NPR и PBS за "предвзятую подачу новостей". Издания подали в суд на администрацию Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы.
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В миреДональд ТрампИлон МаскМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАКонгресс США
 
 
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