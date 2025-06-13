https://ria.ru/20250613/ssha-2022571297.html

Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи

Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи - РИА Новости, 13.06.2025

Палата представителей США одобрила сокращение иностранной помощи

Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:45:00+03:00

2025-06-13T03:45:00+03:00

2025-06-13T03:45:00+03:00

в мире

дональд трамп

илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь на 8.3 миллиарда долларов и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS на 1.1 миллиарда долларов, следует из трансляции голосования. В контролируемой республиканцами нижней палате законопроект поддержали 214 представителей, против проголосовали 212. Сокращения иностранной помощи, предложенные департаментом государственной эффективности США (DOGE), касаются работы Агентства США по международному развитию (USAID). Экс-глава DOGE Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. В начале мая Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования NPR и PBS за "предвзятую подачу новостей". Издания подали в суд на администрацию Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020857187.html

https://ria.ru/20250611/usaid-2022197756.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, конгресс сша