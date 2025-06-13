https://ria.ru/20250613/ssha-2022564493.html

США предупредили Израиль об отказе участвовать в ударе по Ирану, пишут СМИ

США предупредили Израиль об отказе участвовать в ударе по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

США предупредили Израиль об отказе участвовать в ударе по Ирану, пишут СМИ

Вашингтон предупредил израильское правительство, что США не будут напрямую участвовать ни в одном ударе по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:55:00+03:00

2025-06-13T00:55:00+03:00

2025-06-13T00:55:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

хосейн салами

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вашингтон предупредил израильское правительство, что США не будут напрямую участвовать ни в одном ударе по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия. "Администрация (президента США Дональда) Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана", - пишет портал. Источники при этом не сообщили, будут ли США оказывать помощь в плане разведки или логистики, например, дозаправки в воздухе. При этом портал уточняет, что США почти наверняка помогут Израилю защитить себя от ответных действий Ирана, как они уже делали во время прошлых иранских атак. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250613/smi-2022563352.html

https://ria.ru/20250612/iran-2022441344.html

иран

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, вашингтон (штат), хосейн салами, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024