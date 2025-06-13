https://ria.ru/20250613/ssha-2022561996.html

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM - РИА Новости, 13.06.2025

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM

Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:04:00+03:00

2025-06-13T00:04:00+03:00

2025-06-13T00:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов, заявил Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Нидерландов ракет JAGM и соответствующего оборудования на сумму около 215 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило сегодня требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении.Отмечается, что Нидерланды намерены использовать это ракетное оружие для модернизации своих сил и "сдерживания региональных угроз"."Эти системы будут использоваться на боевых вертолетах AH-64 Apache, эксплуатируемых Короле

https://ria.ru/20250429/rakety-2014212861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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