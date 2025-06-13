https://ria.ru/20250613/ssha-2022561996.html
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM - РИА Новости, 13.06.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:04:00+03:00
2025-06-13T00:04:00+03:00
2025-06-13T00:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов, заявил Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Нидерландов ракет JAGM и соответствующего оборудования на сумму около 215 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило сегодня требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении.Отмечается, что Нидерланды намерены использовать это ракетное оружие для модернизации своих сил и "сдерживания региональных угроз"."Эти системы будут использоваться на боевых вертолетах AH-64 Apache, эксплуатируемых Короле
https://ria.ru/20250429/rakety-2014212861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Нидерланды, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам 300 ракет класса воздух-земля JAGM