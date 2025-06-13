Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 13.06.2025 (обновлено: 00:12 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ssha-2022561996.html
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM - РИА Новости, 13.06.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:04:00+03:00
2025-06-13T00:12:00+03:00
в мире
нидерланды
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
mcdonnell douglas ah-64 apache
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов, заявил Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Нидерландов ракет JAGM и соответствующего оборудования на сумму около 215 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило сегодня требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении.Отмечается, что Нидерланды намерены использовать это ракетное оружие для модернизации своих сил и "сдерживания региональных угроз"."Эти системы будут использоваться на боевых вертолетах AH-64 Apache, эксплуатируемых Короле
https://ria.ru/20250429/rakety-2014212861.html
https://ria.ru/20250510/ssha-2016262776.html
нидерланды
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Нидерланды, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет JAGM

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам 300 ракет класса воздух-земля JAGM

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам почти 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за около 215 миллионов долларов, заявил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Нидерландов ракет JAGM и соответствующего оборудования на сумму около 215 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило сегодня требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении.
Ракета класса воздух-воздух - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности
29 апреля, 22:20
Отмечается, что Нидерланды намерены использовать это ракетное оружие для модернизации своих сил и "сдерживания региональных угроз".
"Эти системы будут использоваться на боевых вертолетах AH-64 Apache, эксплуатируемых Короле
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет, пишет NYT
10 мая, 22:58
 
В миреНидерландыСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала