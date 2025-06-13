https://ria.ru/20250613/ssha--2022600750.html

В Иране заявили, что переговоры с США могут не состояться из-за атаки ЦАХАЛ

В Иране заявили, что переговоры с США могут не состояться из-за атаки ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране заявили, что переговоры с США могут не состояться из-за атаки ЦАХАЛ

Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:08:00+03:00

2025-06-13T09:08:00+03:00

2025-06-13T09:09:00+03:00

иран

израиль

сша

алаэддин боруджерди

дональд трамп

али хаменеи

обострение отношений сша и ирана

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022590015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8449118c60ec7ceb54288a9832046a70.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике не состоится после ударов Израиля по территории исламской республики, считает член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди. "Не думаю, что шестой раунд состоится с учетом произошедшего", - сказал он в эфире иранского телевидения. При этом президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T09:08 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, сша, алаэддин боруджерди, дональд трамп, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана, в мире, операция израиля "восходящий лев"