https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022633622.html

ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025

ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в своей зоне ответственности, Киев потерял за неделю в зоне действия группировки более 1435 военнослужащих и РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:20:00+03:00

2025-06-13T12:20:00+03:00

2025-06-13T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в своей зоне ответственности, Киев потерял за неделю в зоне действия группировки более 1435 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф