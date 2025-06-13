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ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 13.06.2025
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ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в своей зоне ответственности, Киев потерял за неделю в зоне действия группировки более 1435 военнослужащих и РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:20:00+03:00
2025-06-13T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в своей зоне ответственности, Киев потерял за неделю в зоне действия группировки более 1435 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 1435 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1435 боевиков и 2 танка в зоне "Востока"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-80 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Танк Т-80 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в своей зоне ответственности, Киев потерял за неделю в зоне действия группировки более 1435 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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