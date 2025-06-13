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ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Группировка войск "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник за это время потерял более 1555 военнослужащих,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:15:00+03:00
2025-06-13T12:15:00+03:00
2025-06-13T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка войск "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник за это время потерял более 1555 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня."Противник потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, а также 87 автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1555 боевиков и 3 танка в зоне действий "Запада"