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Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 13.06.2025 (обновлено: 13:38 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022631531.html
Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области
Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2025
Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:08:00+03:00
2025-06-13T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.Потери Киева в зоне ответственности "Севера" за неделю:
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россия
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россия, безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области

Бойцы "Севера" освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
Подразделения группировки Север освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
Потери Киева в зоне ответственности "Севера" за неделю:
  • более 1135 человек;
  • два танка;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • 29 автомобилей;
  • 39 орудий полевой артиллерии;
  • пять станций радиоэлектронной борьбы;
  • десять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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