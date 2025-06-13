https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022631531.html

Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области

Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2025

Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области

Российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:08:00+03:00

2025-06-13T12:08:00+03:00

2025-06-13T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.Потери Киева в зоне ответственности "Севера" за неделю:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф