Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области
Бойцы "Севера" освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
Потери Киева в зоне ответственности "Севера" за неделю:
- более 1135 человек;
- два танка;
- 14 боевых бронированных машин;
- 29 автомобилей;
- 39 орудий полевой артиллерии;
- пять станций радиоэлектронной борьбы;
- десять складов боеприпасов.
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