https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022580981.html
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении
Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:55:00+03:00
2025-06-13T05:55:00+03:00
2025-06-13T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир роты Дмитрий. "Благодаря слаженным и четким действиям штурмовиков в течение месяца нам удалось занять часть позиций противника в районе Орехова. Противник с потерями отступил и оставил укрепленные позиции", - рассказал собеседник агентства. ВСУ превратили город Орехов в крупный командный и логистический пункт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепр (река), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении
Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова