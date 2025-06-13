https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022580981.html

ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении

ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2025

ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении

Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:55:00+03:00

2025-06-13T05:55:00+03:00

2025-06-13T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

безопасность

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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир роты Дмитрий. "Благодаря слаженным и четким действиям штурмовиков в течение месяца нам удалось занять часть позиций противника в районе Орехова. Противник с потерями отступил и оставил укрепленные позиции", - рассказал собеседник агентства. ВСУ превратили город Орехов в крупный командный и логистический пункт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, днепр (река), вооруженные силы украины, безопасность