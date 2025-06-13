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ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022580981.html
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении
Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:55:00+03:00
2025-06-13T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир роты Дмитрий. "Благодаря слаженным и четким действиям штурмовиков в течение месяца нам удалось занять часть позиций противника в районе Орехова. Противник с потерями отступил и оставил укрепленные позиции", - рассказал собеседник агентства. ВСУ превратили город Орехов в крупный командный и логистический пункт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, днепр (река), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выбили ВСУ с нескольких позиций на Запорожском направлении

Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Бойцы штурмовой роты 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе города Орехов на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир роты Дмитрий.
"Благодаря слаженным и четким действиям штурмовиков в течение месяца нам удалось занять часть позиций противника в районе Орехова. Противник с потерями отступил и оставил укрепленные позиции", - рассказал собеседник агентства.
ВСУ превратили город Орехов в крупный командный и логистический пункт.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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