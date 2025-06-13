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При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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06:17 13.06.2025
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При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана
При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани тяжело ранен в результате атаки Израиля по Тегерану, передает агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:17:00+03:00
2025-06-13T06:17:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али шамхани
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани тяжело ранен в результате атаки Израиля по Тегерану, передает агентство Nour News. "Последние новости о состоянии контр-адмирала Али Шамхани указывают на то, что сегодня утром в ходе террористической атаки на его резиденцию он был сильно ранен и в тяжелом состоянии был доставлен в одну из тегеранских больниц", - говорится в сообщении агентства. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али шамхани, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Шамхани, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Операция Израиля "Восходящий лев"
При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана

Nour News: советник шамхани тяжело ранен в результате атаки Израиля по Тегерану

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани тяжело ранен в результате атаки Израиля по Тегерану, передает агентство Nour News.
"Последние новости о состоянии контр-адмирала Али Шамхани указывают на то, что сегодня утром в ходе террористической атаки на его резиденцию он был сильно ранен и в тяжелом состоянии был доставлен в одну из тегеранских больниц", - говорится в сообщении агентства.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Али ШамханиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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