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При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана

При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

При ударе Израиля ранен советник верховного лидера Ирана

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани тяжело ранен в результате атаки Израиля по Тегерану, передает агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:17:00+03:00

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2025-06-13T06:17:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани тяжело ранен в результате атаки Израиля по Тегерану, передает агентство Nour News. "Последние новости о состоянии контр-адмирала Али Шамхани указывают на то, что сегодня утром в ходе террористической атаки на его резиденцию он был сильно ранен и в тяжелом состоянии был доставлен в одну из тегеранских больниц", - говорится в сообщении агентства. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али шамхани, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев"