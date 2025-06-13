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СМИ: ЦАХАЛ успешно перехватила все иранские беспилотники

СМИ: ЦАХАЛ успешно перехватила все иранские беспилотники - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ: ЦАХАЛ успешно перехватила все иранские беспилотники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данном этапе успешно перехватила иранские БПЛА, выпущенные в сторону еврейского государства, сообщил в пятницу израильский... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:08:00+03:00

2025-06-13T11:08:00+03:00

2025-06-13T14:06:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данном этапе успешно перехватила иранские БПЛА, выпущенные в сторону еврейского государства, сообщил в пятницу израильский новостной портал Ynet."В ЦАХАЛ сообщили, что все иранские БПЛА, запущенные в сторону Израиля после атак по Ирану, были успешно перехвачены", — говорится в сообщении портала.Ранее в пятницу официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова подтвердила РИА Новости, что израильские военные начали перехват иранских БПЛА, некоторые из которых находятся за пределами воздушного пространства Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T11:08 true PT1M14S

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израиль, в мире, иран, операция израиля "восходящий лев", тегеран (город), али хаменеи, армия обороны израиля (цахал)