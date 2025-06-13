https://ria.ru/20250613/smi-2022563352.html

СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану

СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану

Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия, сообщает газета Wall... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:38:00+03:00

2025-06-13T00:38:00+03:00

2025-06-13T00:56:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

хосейн салами

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Высокопоставленный израильский чиновник предупредил, что удар может быть нанесен уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания ядерного оружия", — говорится в публикации.Другой высокопоставленный чиновник уточнил, что израильское "балансирование на грани войны с высокими ставками" направлено на то, чтобы заставить Иран отказаться от своей возможности обогащать уран. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2022135410.html

https://ria.ru/20250612/izrail-2022541871.html

иран

израиль

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024