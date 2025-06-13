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СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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00:38 13.06.2025 (обновлено: 00:56 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/smi-2022563352.html
СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану
СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану
Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия, сообщает газета Wall... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:38:00+03:00
2025-06-13T00:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
хосейн салами
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. &quot;Высокопоставленный израильский чиновник предупредил, что удар может быть нанесен уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания ядерного оружия&quot;, — говорится в публикации.Другой высокопоставленный чиновник уточнил, что израильское "балансирование на грани войны с высокими ставками" направлено на то, чтобы заставить Иран отказаться от своей возможности обогащать уран. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html
https://ria.ru/20250610/tramp-2022135410.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану

WSJ: Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«

"Высокопоставленный израильский чиновник предупредил, что удар может быть нанесен уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания ядерного оружия", — говорится в публикации.

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13 декабря 2024, 09:43
Другой высокопоставленный чиновник уточнил, что израильское "балансирование на грани войны с высокими ставками" направлено на то, чтобы заставить Иран отказаться от своей возможности обогащать уран.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
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Вчера, 19:59
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиАббас АракчиОбострение отношений США и ИранаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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