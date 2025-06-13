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Слуцкий высказался о конфликте между Ираном и Израилем

Слуцкий высказался о конфликте между Ираном и Израилем - РИА Новости, 13.06.2025

Слуцкий высказался о конфликте между Ираном и Израилем

Парламенты стран мира обязаны выступить против эскалации конфликта Ирана и Израиля, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:52:00+03:00

2025-06-13T14:52:00+03:00

2025-06-13T14:52:00+03:00

иран

тегеран (город)

израиль

леонид слуцкий (политик)

али хаменеи

госдума рф

обострение отношений сша и ирана

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламенты стран мира обязаны выступить против эскалации конфликта Ирана и Израиля, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Парламенты стран мира обязаны выступить против эскалации конфликта, который может выйти далеко за пределы Ближнего Востока", - написал он в своем Telegram-канале. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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иран, тегеран (город), израиль, леонид слуцкий (политик), али хаменеи, госдума рф, обострение отношений сша и ирана, в мире