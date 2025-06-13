https://ria.ru/20250613/sistemy-2022655867.html

В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам - РИА Новости, 13.06.2025

В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщило правительство. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:30:00+03:00

2025-06-13T14:30:00+03:00

2025-06-13T15:11:00+03:00

новое оружие россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщило правительство.Подробности:"Проведенные испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА"."Проверенные на полигоне технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой заявил президент".Накануне Владимир Путин провел совещание по вопросам госпрограммы вооружений, на котором заявил о необходимости создания универсальной системы ПВО, способной эффективно поражать цели независимо от их вида. В частности, глава государства отметил, что роль и сами средства ведения воздушного боя значительно изменились. Потому эффективная их нейтрализация имеет исключительное значение, подчеркнул он.

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https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html

https://ria.ru/20250511/uspekh-2016290476.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры испытаний лазерных систем противодействия беспилотникам Видео с проведенных испытаний лазерных систем противодействия беспилотникам. 2025-06-13T14:30 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность