В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщило правительство.
Подробности:
- В испытаниях принял участие первый вице-премьер Денис Мантуров.
- Организаторами выступили коллегия ВПК и Минпромтор при участии "Ростеха" и "Росатома".
- Испытания проводились на специализированном полигоне, оснащенном современной измерительной аппаратурой.
- Основная цель тестов — комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным.
- Испытывались восемь комплексов разной мощности — от компактных мобильных установок до стационарных систем.
- Проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, их устойчивость к различным погодным условиям.
- Отрабатывались сценарии противодействия беспилотникам разных типов — от малогабаритных коммерческих дронов до более сложных, имитирующих разведывательные и ударные аппараты.
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"Проведенные испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА".
- По итогам тестов удалось получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами.
- Их результаты позволят доработать существующие образцы и создать системы, способные обеспечивать надежную защиту от современных средств воздушного нападения.
- Планируется перейти к началу серийного производства и масштабированию продемонстрированных решений.
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"Проверенные на полигоне технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой заявил президент".
Накануне Владимир Путин провел совещание по вопросам госпрограммы вооружений, на котором заявил о необходимости создания универсальной системы ПВО, способной эффективно поражать цели независимо от их вида. В частности, глава государства отметил, что роль и сами средства ведения воздушного боя значительно изменились. Потому эффективная их нейтрализация имеет исключительное значение, подчеркнул он.