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В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам - РИА Новости, 13.06.2025
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Новое оружие России
 
14:30 13.06.2025 (обновлено: 15:11 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/sistemy-2022655867.html
В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам - РИА Новости, 13.06.2025
В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщило правительство. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:30:00+03:00
2025-06-13T15:11:00+03:00
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщило правительство.Подробности:&quot;Проведенные испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА&quot;.&quot;Проверенные на полигоне технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой заявил президент&quot;.Накануне Владимир Путин провел совещание по вопросам госпрограммы вооружений, на котором заявил о необходимости создания универсальной системы ПВО, способной эффективно поражать цели независимо от их вида. В частности, глава государства отметил, что роль и сами средства ведения воздушного боя значительно изменились. Потому эффективная их нейтрализация имеет исключительное значение, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250612/putin-2022544314.html
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Кадры испытаний лазерных систем противодействия беспилотникам
Видео с проведенных испытаний лазерных систем противодействия беспилотникам.
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россия, безопасность
Новое оружие России, Россия, Безопасность
В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщило правительство.
Подробности:
  • В испытаниях принял участие первый вице-премьер Денис Мантуров.
  • Организаторами выступили коллегия ВПК и Минпромтор при участии "Ростеха" и "Росатома".
  • Испытания проводились на специализированном полигоне, оснащенном современной измерительной аппаратурой.
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  • Основная цель тестов — комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным.
  • Испытывались восемь комплексов разной мощности — от компактных мобильных установок до стационарных систем.
  • Проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, их устойчивость к различным погодным условиям.
  • Отрабатывались сценарии противодействия беспилотникам разных типов — от малогабаритных коммерческих дронов до более сложных, имитирующих разведывательные и ударные аппараты.
«

"Проведенные испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА".

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  • По итогам тестов удалось получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами.
  • Их результаты позволят доработать существующие образцы и создать системы, способные обеспечивать надежную защиту от современных средств воздушного нападения.
  • Планируется перейти к началу серийного производства и масштабированию продемонстрированных решений.
«

"Проверенные на полигоне технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой заявил президент".

Накануне Владимир Путин провел совещание по вопросам госпрограммы вооружений, на котором заявил о необходимости создания универсальной системы ПВО, способной эффективно поражать цели независимо от их вида. В частности, глава государства отметил, что роль и сами средства ведения воздушного боя значительно изменились. Потому эффективная их нейтрализация имеет исключительное значение, подчеркнул он.
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