Вучич высказался о продаже Сербией военной продукции Украине
Вучич: Сербия не продает Украине военную продукцию прямо и намеренно
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет Украине оружие прямо и намеренно, при этом допустил возможность попадания туда военной продукции сербского производства через другие страны.
Глава сербского государства принимает участие в 20-й ежегодной конференции по безопасности Globsec в Праге. В пятницу он выступил в рамках дискуссии об укреплении регионального партнерства Seizing the moment: Forging lasting partnerships in the neibourhood вместе с экс-канцлером Австрии Александером Шалленбергом, премьером Армении Николом Пашиняном, бывшим специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Модератор задала Вучичу вопрос о поддержке и вооружении Украины.
"Говоря о вооружении кого-либо, мы не имеем права, согласно нашим законам, продавать и отправлять какое-либо оборудование как в РФ, так и на Украину... Мы не можем это делать напрямую и намеренно, и мы этого не делаем. У нас есть много что обсудить и в чем сотрудничать с Украиной, мы предложили нашу большую помощь в восстановлении двух их городов и одного региона. Мы также выделили большую финансовую поддержку, в прошлом году это были десятки миллионов евро, которые мы передали в дар Украине от сербского правительства", - заявил президент Сербии, трансляция велась на сайте форума.
Вучич отметил, что не может сказать, что Москва оказывает большое давление на Белград из-за этого, но "нет никаких сомнений в том, что они этому не рады".
"Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими. Что это значит – "пророссийские", что у нас хорошее сотрудничество с ними? Мы не "малые русские" как многие в других странах думают, мы – сербы", - подчеркнул Вучич.
Он повторил, что у Сербии налажено очень хорошее сотрудничество с Украиной, добавив, что встречался с Зеленским порядка девяти раз.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
В конце мая Вучич заявил, что даст поручение не реализовывать договоры о поставках вооружений в случае сомнений в конечном получателе этой продукции, чтобы сербские боеприпасы не попадали в зоны вооруженных конфликтов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 4 июня, что Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами. Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу".