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Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США
Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:23:00+03:00
2025-06-13T13:23:00+03:00
2025-06-13T13:23:00+03:00
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обострение отношений сша и ирана
операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной программе, предупредив, что в противном случае ситуация обернется еще более жестким ответом. "Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут ещё более жёсткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории. Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США
Трамп: у Ирана ещё есть время заключить ядерную сделку с США, иначе будет хуже