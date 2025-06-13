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Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США - РИА Новости, 13.06.2025
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13:23 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/sdelka-2022645042.html
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США
Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:23:00+03:00
2025-06-13T13:23:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной программе, предупредив, что в противном случае ситуация обернется еще более жестким ответом. "Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут ещё более жёсткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории. Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США

Трамп: у Ирана ещё есть время заключить ядерную сделку с США, иначе будет хуже

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной программе, предупредив, что в противном случае ситуация обернется еще более жестким ответом.
"Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут ещё более жёсткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.
Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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