https://ria.ru/20250613/sdelka-2022645042.html

Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США

Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США

Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:23:00+03:00

2025-06-13T13:23:00+03:00

2025-06-13T13:23:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698270_0:279:3066:2004_1920x0_80_0_0_0079fffb60854a89036d10cca54488f3.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атак Израиля по Ирану заявил, что у иранского руководства ещё есть время на заключение сделки с Вашингтоном по своей атомной программе, предупредив, что в противном случае ситуация обернется еще более жестким ответом. "Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут ещё более жёсткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории. Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"