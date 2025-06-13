Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии
RT: единственный выживший в авиакатастрофе в Индии пассажир рассказал о спасении
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Единственный выживший при крушении самолета в Индии 40-летний Вишвас Кумар Рамеш рассказал о трагедии. Его историей делится RT.
"Все случилось буквально через минуту после взлета. Вдруг через пять — десять секунд после отрыва что-то словно ударило... На борту включился зеленый и белый свет", — сказал он.
"Все случилось буквально через минуту после взлета. Вдруг через пять — десять секунд после отрыва что-то словно ударило... На борту включился зеленый и белый свет", — сказал он.
Мужчина предположил, что это была попытка стабилизировать судно, или, возможно, включился аварийный режим.
"Позже, я не знаю, самолет разогнался, чтобы взлететь, и врезался в землю", — продолжил Рамеш.
Мужчина добавил, что сперва он подумал, что не сможет выжить, однако после падения самолета пришел в себя и искать пути спасения.
Мужчина добавил, что сперва он подумал, что не сможет выжить, однако после падения самолета пришел в себя и искать пути спасения.
"Я отстегнул ремень безопасности и стал искать путь, откуда можно выйти. И смог выбраться. На моих глазах погибла стюардесса и другие", — добавил он.
Сейчас состояние Рамеша стабильно, пишет RT.
Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека – 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
Сейчас состояние Рамеша стабильно, пишет RT.
Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека – 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте происшествия удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 310.