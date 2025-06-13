https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html

Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии

Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии - РИА Новости, 13.06.2025

Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии

Единственный выживший при крушении самолета в Индии 40-летний Вишвас Кумар Рамеш рассказал о трагедии. Его историей делится RT. "Все случилось буквально через... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:39:00+03:00

2025-06-13T15:39:00+03:00

2025-06-13T15:47:00+03:00

в мире

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Единственный выживший при крушении самолета в Индии 40-летний Вишвас Кумар Рамеш рассказал о трагедии. Его историей делится RT. "Все случилось буквально через минуту после взлета. Вдруг через пять — десять секунд после отрыва что-то словно ударило... На борту включился зеленый и белый свет", — сказал он.Мужчина предположил, что это была попытка стабилизировать судно, или, возможно, включился аварийный режим."Позже, я не знаю, самолет разогнался, чтобы взлететь, и врезался в землю", — продолжил Рамеш.Мужчина добавил, что сперва он подумал, что не сможет выжить, однако после падения самолета пришел в себя и искать пути спасения."Я отстегнул ремень безопасности и стал искать путь, откуда можно выйти. И смог выбраться. На моих глазах погибла стюардесса и другие", — добавил он.Сейчас состояние Рамеша стабильно, пишет RT. Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека – 230 пассажиров и 12 членов экипажа.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте происшествия удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 310.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022554094.html

https://ria.ru/20250612/boeing-2022505201.html

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Выживший в авиакатастрофе в Индии о случившемся Выживший в авиакатастрофе в Индии о случившемся 2025-06-13T15:39 true PT2M26S

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в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате