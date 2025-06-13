https://ria.ru/20250613/sakhalin-2022567392.html
Губернатор рассказал, как удалось избежать паводка на Сахалине в 2025 году
Губернатор рассказал, как удалось избежать паводка на Сахалине в 2025 году - РИА Новости, 13.06.2025
Губернатор рассказал, как удалось избежать паводка на Сахалине в 2025 году
Сахалинской области удалось этой весной избежать разрастания паводка благодаря контролю русел рек с помощью беспилотных летательных аппаратов – "практически... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:20:00+03:00
2025-06-13T02:20:00+03:00
2025-06-13T02:20:00+03:00
общество
сахалинская область
валерий лимаренко
сахалин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Сахалинской области удалось этой весной избежать разрастания паводка благодаря контролю русел рек с помощью беспилотных летательных аппаратов – "практически никого не затопило", сообщил РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко. "Мы следим за тем, чтобы нас не затапливало. Для этого мы следим за состоянием русел рек. Значит, это простая ситуация. Ветер, смена температур, смена времен года. Вот эти вот, знаете, когда снега тают, все это несет и, понятное дело, что делает заторы из упавших деревьев. Теперь сходит сель, грунт фактически перегораживает русло рек и так далее. За этим надо следить. Для этого летают беспилотники", - сказал Лимаренко. Губернатор отметил, что применение дронов помогает контролировать и появление несанкционированных свалок. "Они появляются, особенно зимой, когда снег, когда не видно. И когда снег тает, мы видим эти свалки. Нам нужно неделя-две для того, чтобы все привести в порядок. Мы в течение года держим все это в нормальном состоянии. Поэтому у нас практически в этом году никого не затопило… Считаю, что вопрос затопления, ну, во всяком случае, в таких регионах, как наш, это вопрос культуры обслуживания русел рек. Потому что, в принципе, там, где у тебя подтапливает дома, там нужно просто-напросто ухаживать за руслом реки, для того, чтобы она не выходила из берегов - либо укреплять, либо расширять, либо убирать вот эти заторы. Вот это вот решение от, в том числе, беспилотников", - уточнил Лимаренко. В Сахалинской области создана компания "Аврора – БАС", она занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов.
https://ria.ru/20250613/sakhalin-2022565791.html
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сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин
Общество, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сахалин
Губернатор рассказал, как удалось избежать паводка на Сахалине в 2025 году
Лимаренко: Сахалин избежал серьезного паводка благодаря применению БПЛА
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Сахалинской области удалось этой весной избежать разрастания паводка благодаря контролю русел рек с помощью беспилотных летательных аппаратов – "практически никого не затопило", сообщил РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.
"Мы следим за тем, чтобы нас не затапливало. Для этого мы следим за состоянием русел рек. Значит, это простая ситуация. Ветер, смена температур, смена времен года. Вот эти вот, знаете, когда снега тают, все это несет и, понятное дело, что делает заторы из упавших деревьев. Теперь сходит сель, грунт фактически перегораживает русло рек и так далее. За этим надо следить. Для этого летают беспилотники", - сказал Лимаренко
.
Губернатор отметил, что применение дронов помогает контролировать и появление несанкционированных свалок.
"Они появляются, особенно зимой, когда снег, когда не видно. И когда снег тает, мы видим эти свалки. Нам нужно неделя-две для того, чтобы все привести в порядок. Мы в течение года держим все это в нормальном состоянии. Поэтому у нас практически в этом году никого не затопило… Считаю, что вопрос затопления, ну, во всяком случае, в таких регионах, как наш, это вопрос культуры обслуживания русел рек. Потому что, в принципе, там, где у тебя подтапливает дома, там нужно просто-напросто ухаживать за руслом реки, для того, чтобы она не выходила из берегов - либо укреплять, либо расширять, либо убирать вот эти заторы. Вот это вот решение от, в том числе, беспилотников", - уточнил Лимаренко.
В Сахалинской области
создана компания "Аврора – БАС", она занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов.