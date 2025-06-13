Деятельность "Авроры – БАС" распространят на весь Дальний Восток
Деятельность компании–эксплуатанта БПЛА на Сахалине распространят на весь ДФО
Вид на вечерний Холмск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Деятельность созданной в Сахалинской области компании "Аврора – Беспилотные авиасистемы" (Аврора – БАС) планируется со временем распространить на территорию всех регионов Дальневосточного федерального округа, сообщил РИА Новости сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
Он отметил, что пока "Аврора-БАС" разворачивается на Сахалине и в течение двух-трех лет вынуждена будет летать как гражданская авиация, параллельно используя ту же инфраструктуру.
"Как только мы освоим Сахалин с точки зрения народно-хозяйственного применения беспилотников, мы начнем распространяться по всему Дальнему Востоку. И это у нас в планах, безусловно", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что дроны в Сахалине применяются в том числе для мониторинга пожарной и паводковой обстановки, для оцифровки градостраительной документации, перевозки грузов и на других направлениях.
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"Мы начали пробовать перевозить биоматериалы. Для нас, например, актуально летать на Курилы, потому что здесь, ну, что называется, лекарства в одну сторону, в другую сторону, например, анализы, которые нельзя сделать там, более глубокие. Мы, понятно, что учим беспилотники летать на сотни километров", - добавил губернатор.
Компания "Аврора - БАС" создана на базе действующей авиакомпании и является дочерним предприятием авиакомпании "Аврора", на основе которой в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина создана Единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных авиакомпаний других субъектов ДФО. "Аврора – БАС" занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов в Сахалинской области.