Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе
В Якутске на федеральном сабантуе пройдет концерт татарских мастеров искусств
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) Искусство Татарстана представляют в Якутии на федеральном сабантуе
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Искусство Татарстана представляют в Якутии на федеральном сабантуе
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Основным мероприятием культурной программы федерального сабантуя в Якутии станет концерт татарских мастеров искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Более 6 тысяч татар проживают в Якутии. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев лично возглавил оргкомитет федерального сабантуя.
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"В Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона в Якутске сегодня, 13 июня, состоится концерт мастеров искусств Республики Татарстан в рамках проведения Федерального Сабантуя. В программе концерта - выступления оркестра Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, заслуженных артистов Республики Татарстан Илюсы Хузиной, Ильгиза Мухутдинова, артистки национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева – "Кыыл Уола", импровизатора-хомусистки Василены Шариной, победителя международных и межрегиональных вокальных конкурсов, уроженки Алдан Камилы Халиуллиной и других мастеров сцены", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что к участникам встречи обратится заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
В день официального открытия сабантуя 14 июня в Якутске начнутся концертные программы: мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана и Якутии "Созвездие талантов на земле Олонхо" - на Комсомольской площади, творческих коллективов Татарстана и Якутии - в Парке культуры и отдыха.
Ранее министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин заявил РИА Новости о том, что XXV федеральный Сабантуй впервые пройдет в Якутске, ожидается приезд гостей из татарских общин из более 50 регионов страны.
Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек и самый большой самовар - на 300 литров.
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