https://ria.ru/20250613/sabantuy-2022640067.html

Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе

Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе - РИА Новости, 13.06.2025

Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе

Основным мероприятием культурной программы федерального сабантуя в Якутии станет концерт татарских мастеров искусств, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:54:00+03:00

2025-06-13T12:54:00+03:00

2025-06-13T12:54:00+03:00

республика саха (якутия)

республика татарстан (татарстан)

якутск

казань

василь шайхразиев

айсен николаев

новости культуры

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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Основным мероприятием культурной программы федерального сабантуя в Якутии станет концерт татарских мастеров искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Более 6 тысяч татар проживают в Якутии. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев лично возглавил оргкомитет федерального сабантуя. "В Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона в Якутске сегодня, 13 июня, состоится концерт мастеров искусств Республики Татарстан в рамках проведения Федерального Сабантуя. В программе концерта - выступления оркестра Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, заслуженных артистов Республики Татарстан Илюсы Хузиной, Ильгиза Мухутдинова, артистки национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева – "Кыыл Уола", импровизатора-хомусистки Василены Шариной, победителя международных и межрегиональных вокальных конкурсов, уроженки Алдан Камилы Халиуллиной и других мастеров сцены", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что к участникам встречи обратится заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В день официального открытия сабантуя 14 июня в Якутске начнутся концертные программы: мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана и Якутии "Созвездие талантов на земле Олонхо" - на Комсомольской площади, творческих коллективов Татарстана и Якутии - в Парке культуры и отдыха. Ранее министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин заявил РИА Новости о том, что XXV федеральный Сабантуй впервые пройдет в Якутске, ожидается приезд гостей из татарских общин из более 50 регионов страны. Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек и самый большой самовар - на 300 литров.

https://ria.ru/20250427/sabantuy-2013728637.html

https://ria.ru/20250515/tatarskiy-1950259309.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), якутск, казань, василь шайхразиев, айсен николаев, новости культуры