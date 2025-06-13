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Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе - РИА Новости, 13.06.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
12:54 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/sabantuy-2022640067.html
Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе
Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе - РИА Новости, 13.06.2025
Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе
Основным мероприятием культурной программы федерального сабантуя в Якутии станет концерт татарских мастеров искусств, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:54:00+03:00
2025-06-13T12:54:00+03:00
республика саха (якутия)
республика татарстан (татарстан)
якутск
казань
василь шайхразиев
айсен николаев
новости культуры
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Основным мероприятием культурной программы федерального сабантуя в Якутии станет концерт татарских мастеров искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Более 6 тысяч татар проживают в Якутии. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев лично возглавил оргкомитет федерального сабантуя. "В Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона в Якутске сегодня, 13 июня, состоится концерт мастеров искусств Республики Татарстан в рамках проведения Федерального Сабантуя. В программе концерта - выступления оркестра Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, заслуженных артистов Республики Татарстан Илюсы Хузиной, Ильгиза Мухутдинова, артистки национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева – "Кыыл Уола", импровизатора-хомусистки Василены Шариной, победителя международных и межрегиональных вокальных конкурсов, уроженки Алдан Камилы Халиуллиной и других мастеров сцены", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что к участникам встречи обратится заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В день официального открытия сабантуя 14 июня в Якутске начнутся концертные программы: мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана и Якутии "Созвездие талантов на земле Олонхо" - на Комсомольской площади, творческих коллективов Татарстана и Якутии - в Парке культуры и отдыха. Ранее министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин заявил РИА Новости о том, что XXV федеральный Сабантуй впервые пройдет в Якутске, ожидается приезд гостей из татарских общин из более 50 регионов страны. Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек и самый большой самовар - на 300 литров.
https://ria.ru/20250427/sabantuy-2013728637.html
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республика татарстан (татарстан), якутск, казань, василь шайхразиев, айсен николаев, новости культуры
Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан (Татарстан), Якутск, Казань, Василь Шайхразиев, Айсен Николаев, Новости культуры
Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе

В Якутске на федеральном сабантуе пройдет концерт татарских мастеров искусств

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) Искусство Татарстана представляют в Якутии на федеральном сабантуе
Искусство Татарстана представляют в Якутии на федеральном сабантуе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Искусство Татарстана представляют в Якутии на федеральном сабантуе
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Основным мероприятием культурной программы федерального сабантуя в Якутии станет концерт татарских мастеров искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Более 6 тысяч татар проживают в Якутии. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев лично возглавил оргкомитет федерального сабантуя.
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"В Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона в Якутске сегодня, 13 июня, состоится концерт мастеров искусств Республики Татарстан в рамках проведения Федерального Сабантуя. В программе концерта - выступления оркестра Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, заслуженных артистов Республики Татарстан Илюсы Хузиной, Ильгиза Мухутдинова, артистки национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева – "Кыыл Уола", импровизатора-хомусистки Василены Шариной, победителя международных и межрегиональных вокальных конкурсов, уроженки Алдан Камилы Халиуллиной и других мастеров сцены", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что к участникам встречи обратится заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
В день официального открытия сабантуя 14 июня в Якутске начнутся концертные программы: мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана и Якутии "Созвездие талантов на земле Олонхо" - на Комсомольской площади, творческих коллективов Татарстана и Якутии - в Парке культуры и отдыха.
Ранее министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин заявил РИА Новости о том, что XXV федеральный Сабантуй впервые пройдет в Якутске, ожидается приезд гостей из татарских общин из более 50 регионов страны.
Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек и самый большой самовар - на 300 литров.
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Республика Саха (Якутия)Республика Татарстан (Татарстан)ЯкутскКазаньВасиль ШайхразиевАйсен НиколаевНовости культуры
 
 
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