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Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/rossija-2022690575.html
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник
Россия, передав Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил осведомленный источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия, передав Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил осведомленный источник РИА Новости. Ранее источник РИА Новости сообщил, что РФ передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. "Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности", - отметил источник агентства.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Кадры передачи тел погибших солдат ВСУ Украине
Кадры процесса передачи тел погибших солдат ВСУ Украине.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник

РФ продолжает выполнять стамбульские договоренности, передав тела солдат ВСУ

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия, передав Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил осведомленный источник РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что РФ передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
"Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности", - отметил источник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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