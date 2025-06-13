https://ria.ru/20250613/rossija-2022690575.html
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник
Россия, передав Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил осведомленный источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:01:00+03:00
2025-06-13T18:01:00+03:00
2025-06-13T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия, передав Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил осведомленный источник РИА Новости. Ранее источник РИА Новости сообщил, что РФ передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. "Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности", - отметил источник агентства.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Кадры передачи тел погибших солдат ВСУ Украине
Кадры процесса передачи тел погибших солдат ВСУ Украине.
2025-06-13T18:01
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности, сообщил источник
РФ продолжает выполнять стамбульские договоренности, передав тела солдат ВСУ