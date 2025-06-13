https://ria.ru/20250613/riski-2022568770.html
Эксперт назвал риски использования кассы самообслуживания
Эксперт назвал риски использования кассы самообслуживания - РИА Новости, 13.06.2025
Эксперт назвал риски использования кассы самообслуживания
При пользовании кассой самообслуживания есть риск случайно отсканировать один товар два раза или оплатить покупку другого человека. Об этом агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:11:00+03:00
2025-06-13T03:11:00+03:00
2025-06-13T03:11:00+03:00
андрей бархота
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. При пользовании кассой самообслуживания есть риск случайно отсканировать один товар два раза или оплатить покупку другого человека. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Хотя кассы самообслуживания помогают сократить очередь в магазинах, у них есть свои минусы. В частности, не всегда товары получается корректно отсканировать, в результате приходится звать ассистента. Кроме того, существует риск случайно пробить один товар дважды или заплатить больше. Либо оплатить товары другого человека, который пробивал их до вас, а затем отлучился и не закрыл чек. Поэтому список товаров на экране необходимо проверять.Однако помимо этого существует и еще одна опасность. Во время оплаты данные банковской карты могут увидеть стоящие рядом покупатели. Обычно кассы расположены близко, и жулики могут легко подсмотреть номер и CVV-код.“Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", — указал эксперт.
https://ria.ru/20250604/frukty-2020785907.html
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андрей бархота
Эксперт назвал риски использования кассы самообслуживания
Финансист Бархота: на кассе самообслуживания можно случайно выдать данные карты
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
При пользовании кассой самообслуживания есть риск случайно отсканировать один товар два раза или оплатить покупку другого человека. Об этом агентству "Прайм"
рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Хотя кассы самообслуживания помогают сократить очередь в магазинах, у них есть свои минусы. В частности, не всегда товары получается корректно отсканировать, в результате приходится звать ассистента.
Кроме того, существует риск случайно пробить один товар дважды или заплатить больше. Либо оплатить товары другого человека, который пробивал их до вас, а затем отлучился и не закрыл чек. Поэтому список товаров на экране необходимо проверять.
Однако помимо этого существует и еще одна опасность. Во время оплаты данные банковской карты могут увидеть стоящие рядом покупатели. Обычно кассы расположены близко, и жулики могут легко подсмотреть номер и CVV-код.
«
“Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", — указал эксперт.