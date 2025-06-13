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Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из российских аэропортов

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из российских аэропортов - РИА Новости, 13.06.2025

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из российских аэропортов

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13-14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13-14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, число пассажиров на отмененных рейсах - 3 тысячи человек, сообщает Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании. "Перевозчик Flydubai, по данным на 14.00 мск, отменил 22 рейса за 13-14 июня в Дубай (ОАЭ) из 10 аэропортов России, проинформировали агентство в авиакомпании… Общее количество пассажиров на отмененных рейсах – 3 тысяч", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, россия, дубай, flydubai, операция израиля "восходящий лев", в мире