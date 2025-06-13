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Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов

Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов - РИА Новости, 13.06.2025

Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов

Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов до 01:00 субботы на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщает агентство IRNA. РИА Новости, 13.06.2025

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Аэропорт Мехрабад в Тегеране продлил приостановку рейсов до 01:00 субботы на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщает агентство IRNA. "Департамент по связям с общественностью аэропорта Мехрабад объявил о продлении приостановки рейсов до 01:30 (01:00 мск) субботы", – говорится в сообщении агентства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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али хаменеи, иран, израиль, тегеран (город), в мире, операция израиля "восходящий лев"