https://ria.ru/20250613/reysy--2022621908.html

Эмиратская Flydubai приостановила рейсы в Тель-Авив

Эмиратская Flydubai приостановила рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 13.06.2025

Эмиратская Flydubai приостановила рейсы в Тель-Авив

Эмиратская flydubai приостановила рейсы в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран, Ирак и Тель-Авив, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:09:00+03:00

2025-06-13T11:09:00+03:00

2025-06-13T11:09:00+03:00

тель-авив

иран

амман (город)

flydubai

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993874224_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_4c5cfe622f35d228c9e4742bb0389252.jpg

ДУБАЙ, 13 июн - РИА Новости. Эмиратская flydubai приостановила рейсы в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран, Ирак и Тель-Авив, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании. "Временное закрытие воздушного пространства над Ираном и Израилем в ранние часы 13 июня косулось некоторых рейсов flydubai. Рейсы в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран, Ирак и Тель-Авив были приостановлены, а ряд рейсов были отменены, перенаправлены или возвращены в пункты назначения", - заявил агентству представитель авиаперевозчика. "Мы внимательно следим за ситуацией в регионе и соответствующим образом корректируем расписание полетов. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом. Мы напрямую общаемся с пассажирами, чьи планов на перелеты это коснулось", - отметил он.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

тель-авив

иран

амман (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, иран, амман (город), flydubai, в мире