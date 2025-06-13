https://ria.ru/20250613/reuters-2022652972.html

СМИ: при ударах ЦАХАЛ погибли 20 высокопоставленных иранских командиров

СМИ: при ударах ЦАХАЛ погибли 20 высокопоставленных иранских командиров - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ: при ударах ЦАХАЛ погибли 20 высокопоставленных иранских командиров

По меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана погибли при израильских ударах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в регионе. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:14:00+03:00

2025-06-13T14:14:00+03:00

2025-06-13T14:14:00+03:00

израиль

в мире

иран

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_0:164:3090:1902_1920x0_80_0_0_3f575be65f3d19b021ed730e0d7d9231.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана погибли при израильских ударах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в регионе. "По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров... погибли при ударах Израиля по Ирану в пятницу", - говорится в сообщении агентства.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, иран, операция израиля "восходящий лев"