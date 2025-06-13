https://ria.ru/20250613/rejsy-2022580810.html
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад
Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:53:00+03:00
2025-06-13T05:53:00+03:00
2025-06-13T05:53:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
хосейн салами
армия обороны израиля (цахал)
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_0:1:1914:1077_1920x0_80_0_0_e11cecec5b346215ebf67dfa557f72fd.png
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице. "Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены", - говорится в сообщении агентства. Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
https://ria.ru/20250613/irak-2022572624.html
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_238:0:1675:1078_1920x0_80_0_0_c616218f9f0aab89599b221fb9109992.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), израиль, иран, хосейн салами, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Хосейн Салами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад
Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановили