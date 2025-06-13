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В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 13.06.2025
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05:53 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/rejsy-2022580810.html
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад
Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:53:00+03:00
2025-06-13T05:53:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
хосейн салами
армия обороны израиля (цахал)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице. "Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены", - говорится в сообщении агентства. Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
https://ria.ru/20250613/irak-2022572624.html
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тегеран (город)
израиль
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, хосейн салами, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Хосейн Салами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад

Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановили

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице.
"Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены", - говорится в сообщении агентства.
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Ирак закрыл воздушное пространство
04:15
Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ
03:15
 
В миреТегеран (город)ИзраильИранХосейн СаламиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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