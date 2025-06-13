https://ria.ru/20250613/rejsy-2022580810.html

В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад

В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране приостановили работу аэропорта Мехрабад

Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:53:00+03:00

2025-06-13T05:53:00+03:00

2025-06-13T05:53:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены, передает агентство Jamaran на фоне сообщений об атаке Израиля по иранской столице. "Рейсы международного аэропорта Мехрабад в Тегеране приостановлены", - говорится в сообщении агентства. Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.

https://ria.ru/20250613/irak-2022572624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, хосейн салами, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"