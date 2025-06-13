https://ria.ru/20250613/razgovor-2022670964.html

Нетаньяху хочет провести разговор с Путиным, заявили в канцелярии премьера

Нетаньяху хочет провести разговор с Путиным, заявили в канцелярии премьера - РИА Новости, 13.06.2025

Нетаньяху хочет провести разговор с Путиным, заявили в канцелярии премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, на фоне РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:52:00+03:00

2025-06-13T15:52:00+03:00

2025-06-13T15:54:00+03:00

в мире

израиль

иран

владимир путин

биньямин нетаньяху

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, на фоне эскалации с Ираном, сообщила канцелярия премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции. В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, израиль, иран, владимир путин, биньямин нетаньяху, операция израиля "восходящий лев"