https://ria.ru/20250613/rassledovanie--2022672080.html

Финляндия прекратила расследование "нарушения" границы самолетами из России

Финляндия прекратила расследование "нарушения" границы самолетами из России - РИА Новости, 13.06.2025

Финляндия прекратила расследование "нарушения" границы самолетами из России

Пограничная охрана Финляндии прекратила расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими самолетами в мае, предложила прокурору... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:01:00+03:00

2025-06-13T16:01:00+03:00

2025-06-13T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии прекратила расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими самолетами в мае, предложила прокурору ограничить расследование и не заводить уголовное дело, сообщило ведомство. Министерство обороны Финляндии заявило 23 мая, что два российских военных самолета подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо. При этом никаких доказательств приведено не было. МИД Финляндии 26 мая вызвал посла России из-за якобы нарушения воздушных границ. "Отдел по предупреждению преступлений Береговой охраны Финского залива отвечал за предварительное расследование инцидента, и в настоящее время расследование завершено", - говорится в сообщении. Погранохрана уточнила, что предложила прокурору ограничить предварительное расследование и не заводить уголовное дело, так как личности пилотов не могут быть установлены и их невозможно допросить. Как утверждает погранохрана, российские самолеты якобы находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут на глубине около одного километра. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что информацию о якобы нарушении воздушного пространства Финляндии двумя российскими военными самолетами проверяют компетентные ведомства. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html

https://ria.ru/20250531/malinen-2020156174.html

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финляндия, россия, финский залив, мария захарова, в мире