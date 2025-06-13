https://ria.ru/20250613/pvo-2022589032.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников

ПВО в ночь на пятницу уничтожила 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:23:00+03:00

2025-06-13T07:23:00+03:00

2025-06-13T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика крым

орловская область

саратовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ПВО в ночь на пятницу уничтожила 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 70 – над территорией Республики Крым, 15 - над территорией Орловской области, по 11 БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей, девять - над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Черного моря и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

орловская область

саратовская область

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Дарья Буймова

россия, безопасность, республика крым, орловская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)