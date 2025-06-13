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Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 13.06.2025 (обновлено: 07:27 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/pvo-2022589032.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников
ПВО в ночь на пятницу уничтожила 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:23:00+03:00
2025-06-13T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
орловская область
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ПВО в ночь на пятницу уничтожила 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 70 – над территорией Республики Крым, 15 - над территорией Орловской области, по 11 БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей, девять - над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Черного моря и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
орловская область
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россия, безопасность, республика крым, орловская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Крым, Орловская область, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских БПЛА над восемью регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ПВО в ночь на пятницу уничтожила 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 70 – над территорией Республики Крым, 15 - над территорией Орловской области, по 11 БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей, девять - над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Черного моря и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРеспублика КрымОрловская областьСаратовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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