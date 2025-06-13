Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана

Тегеран 14 апреля 2024 года впервые в истории атаковал ракетами Израиль. Причиной стал удар ЦАХАЛ по иранскому генконсульству в Дамаске. В ночь на 19 апреля израильская армия нанесла ответный удар по объектам в Иране, но официально это не признала. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны в ответ на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Удары ЦАХАЛ последовали 26 октября, тогда Тель-Авив впервые официально взял на себя ответственность за атаки.

