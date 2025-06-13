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Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
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20:29 13.06.2025 (обновлено: 09:11 14.06.2025)
https://ria.ru/20250613/putin-2022706741.html
Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана
Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана
Президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-13T20:29:00+03:00
2025-06-14T09:11:00+03:00
в мире
израиль
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
биньямин нетаньяху
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.Главное:Операция "Восходящий лев"
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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израиль
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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Кадры перехвата иранских дронов
Армия Израиля опубликовала видео перехвата иранских дронов.
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в мире, израиль, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном, оон, моссад
В мире, Израиль, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Биньямин Нетаньяху, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, ООН, Моссад

Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Главное:
  • Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов ЦАХАЛ;
  • Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права;
  • Россия всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем;
  • Москва и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем;
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
  • в разговоре с Нетаньяху Путин заявил о важности возвращения к переговорному процессу и решению всех вопросов по иранской ядерной программе исключительно политико-дипломатическими средствами;
  • Москва готова оказать посреднические услуги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации;
  • Россия продолжит контакты с руководством Ирана и Израиля.

Операция "Восходящий лев"

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев" против ядерной программы Ирана.
  • Более 200 израильских самолетов атаковали объекты на территории исламской республики.
  • Ударам подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, позже — ядерный центр в Фордо.
  • Глава иранской Организации по атомной энергии заявил, что утечек радиации на ядерных объектах не было.
  • В Тегеране под удар попали дома, где живут высокопоставленные военные.
  • Жертвами атаки стали командующий КСИР Хосейн Салами, глава Генштаба Мохаммад Багери, командующий базой ПВО Голам Али Рашиди и шесть ученых-ядерщиков.
  • По данным израильских СМИ, "Моссад" заранее создал в Иране базу дронов со взрывчаткой, их использовали во время атаки.
  • Власти Израиля назвали целью операции предотвращение угрозы существованию государства, так как, по утверждению разведки, Тегеран приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает свободу действий войскам, и пообещал Израилю "горькую и страшную судьбу".
  • Правительство ИРИ сообщило, что приступило к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам".
  • Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.
  • США утверждают, что ничем не помогали Израилю.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
© РИА НовостиУдары Израиля по объектам в Иране
Удары Израиля по объектам в Иране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости
Удары Израиля по объектам в Иране

Тегеран 14 апреля 2024 года впервые в истории атаковал ракетами Израиль. Причиной стал удар ЦАХАЛ по иранскому генконсульству в Дамаске. В ночь на 19 апреля израильская армия нанесла ответный удар по объектам в Иране, но официально это не признала. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны в ответ на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Удары ЦАХАЛ последовали 26 октября, тогда Тель-Авив впервые официально взял на себя ответственность за атаки.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
08:00
 
В миреИзраильИранРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианБиньямин НетаньяхуОбострение конфликта между Израилем и ИраномООНМоссад
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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