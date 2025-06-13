Путин созвонился с премьером Израиля и президентом Ирана
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Главное:
- Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов ЦАХАЛ;
- Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права;
- Россия всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем;
- Москва и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем;
- в разговоре с Нетаньяху Путин заявил о важности возвращения к переговорному процессу и решению всех вопросов по иранской ядерной программе исключительно политико-дипломатическими средствами;
- Москва готова оказать посреднические услуги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации;
- Россия продолжит контакты с руководством Ирана и Израиля.
Операция "Восходящий лев"
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев" против ядерной программы Ирана.
- Более 200 израильских самолетов атаковали объекты на территории исламской республики.
- Ударам подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, позже — ядерный центр в Фордо.
- Глава иранской Организации по атомной энергии заявил, что утечек радиации на ядерных объектах не было.
- В Тегеране под удар попали дома, где живут высокопоставленные военные.
- Жертвами атаки стали командующий КСИР Хосейн Салами, глава Генштаба Мохаммад Багери, командующий базой ПВО Голам Али Рашиди и шесть ученых-ядерщиков.
- По данным израильских СМИ, "Моссад" заранее создал в Иране базу дронов со взрывчаткой, их использовали во время атаки.
- Власти Израиля назвали целью операции предотвращение угрозы существованию государства, так как, по утверждению разведки, Тегеран приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает свободу действий войскам, и пообещал Израилю "горькую и страшную судьбу".
- Правительство ИРИ сообщило, что приступило к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам".
- Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.
- США утверждают, что ничем не помогали Израилю.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
© РИА НовостиУдары Израиля по объектам в Иране
© РИА Новости
Удары Израиля по объектам в Иране
Тегеран 14 апреля 2024 года впервые в истории атаковал ракетами Израиль. Причиной стал удар ЦАХАЛ по иранскому генконсульству в Дамаске. В ночь на 19 апреля израильская армия нанесла ответный удар по объектам в Иране, но официально это не признала. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны в ответ на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Удары ЦАХАЛ последовали 26 октября, тогда Тель-Авив впервые официально взял на себя ответственность за атаки.