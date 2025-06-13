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Путин пообещал способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Путин пообещал способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 13.06.2025

Путин пообещал способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что Россия и далее будет... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:27:00+03:00

2025-06-13T20:27:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, сообщила пресс-служба Кремля. "Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, россия, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном