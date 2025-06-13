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Путин указал на важность возврата к диалогу по иранской ядерной программе

Путин указал на важность возврата к диалогу по иранской ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025

Путин указал на важность возврата к диалогу по иранской ядерной программе

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху акцентировал важность возврата к переговорному процессу, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:22:00+03:00

2025-06-13T20:22:00+03:00

2025-06-13T21:09:00+03:00

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обострение отношений сша и ирана

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху акцентировал важность возврата к переговорному процессу, сообщает пресс-служба Кремля. "В разговоре с премьер-министром Израиля президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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