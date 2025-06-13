https://ria.ru/20250613/putin-2022705420.html
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T20:20:00+03:00
2025-06-13T20:20:00+03:00
2025-06-13T20:20:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022698916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1aecae67165332a60f8ad7fd7448caaf.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022698916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd46d3d2a76033e1730c9778db240bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, владимир путин, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана из-за израильских ударов