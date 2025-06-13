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Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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20:20 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/putin-2022705420.html
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T20:20:00+03:00
2025-06-13T20:20:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, россия, иран, владимир путин, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана из-за израильских ударов

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреРоссияИранВладимир ПутинИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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