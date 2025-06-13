https://ria.ru/20250613/putin-2022705420.html

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:20:00+03:00

2025-06-13T20:20:00+03:00

2025-06-13T20:20:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, россия, иран, владимир путин, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном