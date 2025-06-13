https://ria.ru/20250613/pushkov-2022588843.html

Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине

Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине - РИА Новости, 13.06.2025

Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине

Официальным отказом от прямых поставок ракет Taurus и финансированием собственного украинского производства Германия может пытаться избежать ответственности,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:20:00+03:00

2025-06-13T07:20:00+03:00

2025-06-13T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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борис писториус

алексей пушков

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальным отказом от прямых поставок ракет Taurus и финансированием собственного украинского производства Германия может пытаться избежать ответственности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Учитывая сложности в налаживании такого производства (производства ракет на территории Украины. — Прим. ред.) , уж не намерена ли Германия помочь Киеву выдать немецкие "Таурусы" за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?", — задался вопросом сенатор.При этом, продолжил парламентарий, другое объяснение состоит в том, что в Берлине серьезно отнеслись к предупреждениям со стороны России и поэтому решили остановить активное обсуждение этого вопроса.В минувший четверг министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с визитом. На пресс-конференции он заявил, что ФРГ не собирается поставлять Украине ракеты Taurus, но профинансирует производство и разработку украинских ракет.В середине апреля канцлер Германии в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.

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https://ria.ru/20250612/ukraina-2022557487.html

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в мире, германия, украина, киев, борис писториус, алексей пушков