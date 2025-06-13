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Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине
Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине - РИА Новости, 13.06.2025
Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине
Официальным отказом от прямых поставок ракет Taurus и финансированием собственного украинского производства Германия может пытаться избежать ответственности,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:20:00+03:00
2025-06-13T07:20:00+03:00
2025-06-13T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальным отказом от прямых поставок ракет Taurus и финансированием собственного украинского производства Германия может пытаться избежать ответственности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Учитывая сложности в налаживании такого производства (производства ракет на территории Украины. — Прим. ред.) , уж не намерена ли Германия помочь Киеву выдать немецкие "Таурусы" за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?", — задался вопросом сенатор.При этом, продолжил парламентарий, другое объяснение состоит в том, что в Берлине серьезно отнеслись к предупреждениям со стороны России и поэтому решили остановить активное обсуждение этого вопроса.В минувший четверг министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с визитом. На пресс-конференции он заявил, что ФРГ не собирается поставлять Украине ракеты Taurus, но профинансирует производство и разработку украинских ракет.В середине апреля канцлер Германии в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.
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в мире, германия, украина, киев, борис писториус, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, Алексей Пушков
Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине
Пушков: Германия хочет избежать ответственности за поставки Taurus Украине