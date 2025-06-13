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США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля

США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля

США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:58:00+03:00

2025-06-13T18:58:00+03:00

2025-06-13T18:58:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента США Дональда Трампа. "Президент Дональд Трамп заявил агентству Рейтер в пятницу в ходе телефонного интервью, что неясно, есть ли у Ирана по-прежнему ядерная программа после израильских ударов по стране", - говорится в материале агентства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном