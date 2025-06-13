Рейтинг@Mail.ru
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/programma-2022694758.html
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:58:00+03:00
2025-06-13T18:58:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022682696_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68567d795eeeffbff53754908edd7506.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента США Дональда Трампа. "Президент Дональд Трамп заявил агентству Рейтер в пятницу в ходе телефонного интервью, что неясно, есть ли у Ирана по-прежнему ядерная программа после израильских ударов по стране", - говорится в материале агентства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022682696_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e4fa6464cca335adc33c1619cf9f8ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля

Трамп: США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после атак Израиля

© РИА Новости / Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Мохаммад Исмаил
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента США Дональда Трампа.
"Президент Дональд Трамп заявил агентству Рейтер в пятницу в ходе телефонного интервью, что неясно, есть ли у Ирана по-прежнему ядерная программа после израильских ударов по стране", - говорится в материале агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала