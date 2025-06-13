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Правительство утвердило план по реализации культурной политики - РИА Новости, 13.06.2025
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Культура
 
12:25 13.06.2025 (обновлено: 13:22 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/pravitelstvo-2022634616.html
Правительство утвердило план по реализации культурной политики
Правительство утвердило план по реализации культурной политики - РИА Новости, 13.06.2025
Правительство утвердило план по реализации культурной политики
Правительство утвердило план по реализации стратегии культурной политики на 2025-2027 годы. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:25:00+03:00
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россия
михаил мишустин
культура
владимир путин
правительство рф
культура
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство утвердило план по реализации стратегии культурной политики на 2025-2027 годы."Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", — сообщила пресс-служба кабмина.Стратегия рассчитана до 2030 года, план по реализации содержит 200 мероприятий, они сгруппированы по восьми тематическим разделам:Правительство утвердило стратегию в прошлом сентябре. Ее задача — сохранение единого культурного пространства для укрепления суверенитета и повышения качества жизни людей. Работа идет по указу президента.
https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф, культура
Россия, Михаил Мишустин, Культура, Владимир Путин, Правительство РФ, Культура
Правительство утвердило план по реализации культурной политики

Правительство утвердило план по реализации культурной политики в 2025-2027 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство утвердило план по реализации стратегии культурной политики на 2025-2027 годы.
"Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", — сообщила пресс-служба кабмина.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 12:22
Стратегия рассчитана до 2030 года, план по реализации содержит 200 мероприятий, они сгруппированы по восьми тематическим разделам:
  • первый — посвящен сохранению культурного наследия народов страны для воспитания, образования и укрепления единого культурного пространства;
  • второй — нацелен на модернизацию инфраструктуры и культурного потенциала территорий;
  • третий — предполагает развитие системы по подготовке творческих кадров, формирование и поддержку кадрового потенциала в сфере культуры;
  • четвертый — направлен на укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания гармонично развитой личности, всестороннего развития и творческой самореализации, сохранение традиционных ценностей;
  • пятый — посвящен формированию информационной среды, благоприятной для становления личности;
  • шестой — ставит задачей усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом;
  • седьмой и восьмой — призваны обеспечить правовую, организационную, информационно-аналитическую базу для реализации культурной политики.
Правительство утвердило стратегию в прошлом сентябре. Ее задача — сохранение единого культурного пространства для укрепления суверенитета и повышения качества жизни людей. Работа идет по указу президента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 19:57
 
КультураРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФКультура
 
 
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