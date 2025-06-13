Правительство утвердило план по реализации культурной политики
Правительство утвердило план по реализации культурной политики в 2025-2027 годах
Дом правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство утвердило план по реализации стратегии культурной политики на 2025-2027 годы.
"Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", — сообщила пресс-служба кабмина.
Стратегия рассчитана до 2030 года, план по реализации содержит 200 мероприятий, они сгруппированы по восьми тематическим разделам:
- первый — посвящен сохранению культурного наследия народов страны для воспитания, образования и укрепления единого культурного пространства;
- второй — нацелен на модернизацию инфраструктуры и культурного потенциала территорий;
- третий — предполагает развитие системы по подготовке творческих кадров, формирование и поддержку кадрового потенциала в сфере культуры;
- четвертый — направлен на укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания гармонично развитой личности, всестороннего развития и творческой самореализации, сохранение традиционных ценностей;
- пятый — посвящен формированию информационной среды, благоприятной для становления личности;
- шестой — ставит задачей усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом;
- седьмой и восьмой — призваны обеспечить правовую, организационную, информационно-аналитическую базу для реализации культурной политики.
Правительство утвердило стратегию в прошлом сентябре. Ее задача — сохранение единого культурного пространства для укрепления суверенитета и повышения качества жизни людей. Работа идет по указу президента.