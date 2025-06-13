https://ria.ru/20250613/pravitelstvo-2022634616.html

Правительство утвердило план по реализации культурной политики

Правительство утвердило план по реализации культурной политики - РИА Новости, 13.06.2025

Правительство утвердило план по реализации культурной политики

Правительство утвердило план по реализации стратегии культурной политики на 2025-2027 годы. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:25:00+03:00

2025-06-13T12:25:00+03:00

2025-06-13T13:22:00+03:00

россия

михаил мишустин

культура

владимир путин

правительство рф

культура

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство утвердило план по реализации стратегии культурной политики на 2025-2027 годы."Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", — сообщила пресс-служба кабмина.Стратегия рассчитана до 2030 года, план по реализации содержит 200 мероприятий, они сгруппированы по восьми тематическим разделам:Правительство утвердило стратегию в прошлом сентябре. Ее задача — сохранение единого культурного пространства для укрепления суверенитета и повышения качества жизни людей. Работа идет по указу президента.

https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф, культура