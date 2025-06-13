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В России потушили 30 природных пожаров за сутки
В России потушили 30 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 13.06.2025
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 природных пожаров на площади 12 447 гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:38:00+03:00
2025-06-13T13:38:00+03:00
2025-06-13T13:38:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 природных пожаров на площади 12 447 гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 447 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ действовали 66 лесных пожаров. Наибольшая их площадь зафиксирована в Забайкальском крае - 21 пожар на площади 366 291 гектар.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 12 447 га