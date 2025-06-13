СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей
СК назвал замыкание электропроводки причиной пожара в доме в поселке Куровское
© ГСУ СК России по Московской области/TelegramРабота следователей и криминалистов на месте пожара в поселке Куровское Московской области
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следственный комитет назвал возможной причиной пожара в подмосковном поселке Куровское замыкание электропроводки.
"По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными бытовыми приборами", — заявили в пресс-службе регионального главка СК России.
Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза, она же определит очаг возгорания.
Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия и теперь проводят допросы, выясняя обстоятельства произошедшего.
Что известно о пожаре
- Минувшей ночью в поселке Куроское Орехово-Зуевского городского округа загорелся деревянный жилой дом.
- Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
- Во время тушения пожарные нашли в доме тела пятерых несовершеннолетних: месячного и годовалого младенцев, детей девяти и 11 лет, а также подростка 17 лет.
- Мать с ожогами доставили в больницу.
- Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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