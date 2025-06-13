https://ria.ru/20250613/pozhar-2022666438.html

СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей

СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей - РИА Новости, 13.06.2025

СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей

Следственный комитет назвал возможной причиной пожара в подмосковном поселке Куровское замыкание электропроводки. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:23:00+03:00

2025-06-13T15:23:00+03:00

2025-06-13T16:15:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следственный комитет назвал возможной причиной пожара в подмосковном поселке Куровское замыкание электропроводки."По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными бытовыми приборами", — заявили в пресс-службе регионального главка СК России. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза, она же определит очаг возгорания.Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия и теперь проводят допросы, выясняя обстоятельства произошедшего. Что известно о пожаре

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

московская область (подмосковье)

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)