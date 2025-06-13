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СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей - РИА Новости, 13.06.2025
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15:23 13.06.2025 (обновлено: 16:15 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022666438.html
СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей
СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей - РИА Новости, 13.06.2025
СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей
Следственный комитет назвал возможной причиной пожара в подмосковном поселке Куровское замыкание электропроводки. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:23:00+03:00
2025-06-13T16:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следственный комитет назвал возможной причиной пожара в подмосковном поселке Куровское замыкание электропроводки."По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными бытовыми приборами", — заявили в пресс-службе регионального главка СК России. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза, она же определит очаг возгорания.Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия и теперь проводят допросы, выясняя обстоятельства произошедшего. Что известно о пожаре
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей

СК назвал замыкание электропроводки причиной пожара в доме в поселке Куровское

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramРабота следователей и криминалистов на месте пожара в поселке Куровское Московской области
Работа следователей и криминалистов на месте пожара в поселке Куровское Московской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следственный комитет назвал возможной причиной пожара в подмосковном поселке Куровское замыкание электропроводки.
"По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными бытовыми приборами", — заявили в пресс-службе регионального главка СК России.
© Фото : МЧС Московской области/TelegramНа месте пожара в поселке Куровское Московской области
На месте пожара в поселке Куровское Московской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : МЧС Московской области/Telegram
На месте пожара в поселке Куровское Московской области
Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза, она же определит очаг возгорания.
Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия и теперь проводят допросы, выясняя обстоятельства произошедшего.
Что известно о пожаре
  • Минувшей ночью в поселке Куроское Орехово-Зуевского городского округа загорелся деревянный жилой дом.
  • Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
  • Во время тушения пожарные нашли в доме тела пятерых несовершеннолетних: месячного и годовалого младенцев, детей девяти и 11 лет, а также подростка 17 лет.
  • Мать с ожогами доставили в больницу.
  • Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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