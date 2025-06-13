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Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье
Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье
Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:12:00+03:00
2025-06-13T07:12:00+03:00
2025-06-13T16:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Жертвами стали одномесячный и годовалый младенцы, дети девяти и 11 лет, а также 17-летний подросток."Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: поселок Куровское Орехово-Зуевского городского округа. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади — 72 квадратных метра. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина", — говорится в сообщении.Уточняется, что пожарного извещателя в жилье не было.Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье
МЧС сообщило о гибели пяти несовершеннолетних при пожаре в Подмосковье
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Жертвами стали одномесячный и годовалый младенцы, дети девяти и 11 лет, а также 17-летний подросток.
"Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: поселок Куровское Орехово-Зуевского городского округа. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади — 72 квадратных метра. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарного извещателя в жилье не было.
Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.