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Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье

Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025

Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в Подмосковье

Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:12:00+03:00

2025-06-13T07:12:00+03:00

2025-06-13T16:09:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Жертвами стали одномесячный и годовалый младенцы, дети девяти и 11 лет, а также 17-летний подросток."Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: поселок Куровское Орехово-Зуевского городского округа. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади — 72 квадратных метра. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина", — говорится в сообщении.Уточняется, что пожарного извещателя в жилье не было.Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.

московская область (подмосковье)

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)