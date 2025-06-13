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В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии - РИА Новости, 13.06.2025
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09:32 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/pozhar--2022605216.html
В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии
В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии - РИА Новости, 13.06.2025
В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии
Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:32:00+03:00
2025-06-13T09:32:00+03:00
хабаровский край
николаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО "Многовершинный" в Николаевском районе. По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html
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хабаровский край, николаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровский край, Николаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии

Пожар произошел на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО "Многовершинный" в Николаевском районе.
По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет.
Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.
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