https://ria.ru/20250613/pozhar--2022605216.html

В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии

В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии - РИА Новости, 13.06.2025

В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии

Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:32:00+03:00

2025-06-13T09:32:00+03:00

2025-06-13T09:32:00+03:00

хабаровский край

николаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО "Многовершинный" в Николаевском районе. По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.

https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html

https://ria.ru/20250613/pozhar-2022588088.html

хабаровский край

николаевский район

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хабаровский край, николаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия