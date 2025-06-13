https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html

Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию

Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию - РИА Новости, 13.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию

Протестующие, выступающие против миграционной политики властей США, стали распространять "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:42:00+03:00

2025-06-13T04:42:00+03:00

2025-06-13T04:42:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 июн – РИА Новости. Протестующие, выступающие против миграционной политики властей США, стали распространять "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости из Лос-Анджелеса. Брошюра состоит из нескольких страниц и содержит разные рекомендации для активистов. В ней рассказывается о мерах предосторожности в случае применения светошумовых гранат и слезоточивого газа со стороны властей, а также о том, как вести себя в толпе и оказывать первую медицинскую помощь. В настоящее время военные носят респираторные маски, и существует вероятность применения слезоточивого газа. Протестующие пытаются защитить свои лица, используя медицинские маски или любую другую ткань. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.

лос-анджелес

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США 2025-06-13T04:42 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, сша, протесты в калифорнии