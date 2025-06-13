Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию

Протестующие в США распространяют руководство по выживанию при столкновениях
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии.
В город направили войска Национальной гвардии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.