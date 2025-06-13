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Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию - РИА Новости, 13.06.2025
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04:42 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию - РИА Новости, 13.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию
Протестующие, выступающие против миграционной политики властей США, стали распространять "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:42:00+03:00
2025-06-13T04:42:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 июн – РИА Новости. Протестующие, выступающие против миграционной политики властей США, стали распространять "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости из Лос-Анджелеса. Брошюра состоит из нескольких страниц и содержит разные рекомендации для активистов. В ней рассказывается о мерах предосторожности в случае применения светошумовых гранат и слезоточивого газа со стороны властей, а также о том, как вести себя в толпе и оказывать первую медицинскую помощь. В настоящее время военные носят респираторные маски, и существует вероятность применения слезоточивого газа. Протестующие пытаются защитить свои лица, используя медицинские маски или любую другую ткань. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
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в мире, лос-анджелес, сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию

Протестующие в США распространяют руководство по выживанию при столкновениях

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 июн – РИА Новости. Протестующие, выступающие против миграционной политики властей США, стали распространять "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости из Лос-Анджелеса.
Брошюра состоит из нескольких страниц и содержит разные рекомендации для активистов. В ней рассказывается о мерах предосторожности в случае применения светошумовых гранат и слезоточивого газа со стороны властей, а также о том, как вести себя в толпе и оказывать первую медицинскую помощь.
В настоящее время военные носят респираторные маски, и существует вероятность применения слезоточивого газа. Протестующие пытаются защитить свои лица, используя медицинские маски или любую другую ткань.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреЛос-АнджелесСШАПротесты в Калифорнии
 
 
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