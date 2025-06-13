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Евросоюз нарастил поставки пива и вина в Россию
Евросоюз нарастил поставки пива и вина в Россию - РИА Новости, 13.06.2025
Евросоюз нарастил поставки пива и вина в Россию
Евросоюз в апреле увеличил экспорт пива и вина в Россию на четверть по сравнению с мартом – до многомесячных максимумов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:27:00+03:00
2025-06-13T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Евросоюз в апреле увеличил экспорт пива и вина в Россию на четверть по сравнению с мартом – до многомесячных максимумов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, страны Евросоюза поставили в Россию 786 тысяч тонн пива, что на четверть больше уровня месяцем ранее и является максимальным значением с декабря прошлого года. Крупнейшим поставщиком пива на полки российских магазинов среди европейских стран третий месяц подряд остается Чехия: ее экспорт за месяц увеличился на 18% и составил 2,14 миллиона евро. Германия, несмотря на увеличение поставок на четверть – до 1,65 миллиона евро, остается второй. Тройку лидеров замыкает Литва, чей экспорт подрос также на четверть и составил 1,16 миллиона евро. Среди крупных поставщиков также были Латвия (910,8 тысячи евро), Бельгия (889,9 тысячи) и Польша (569,3 тысячи). В то же время продажи вина на российский рынок выросли до 34,8 миллиона евро с 28,1 миллиона в начале весны. Больше последний раз было в ноябре прошлого года на уровне 47,7 миллиона евро. Основным поставщиком европейского вина в Россию остается Италия, при этом за месяц ее экспорт увеличился в 1,4 раза – до 15,3 миллиона евро. Сильнее всего экспорт вырос у Испании – в 3,4 раза, до 1,2 миллиона евро, а также в Германии – в 2,3 раза, до 2 миллионов евро.
https://ria.ru/20250519/kitaj-2017748475.html
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экономика, россия, германия, чехия, евростат, в мире
Экономика, Россия, Германия, Чехия, Евростат, В мире
Евросоюз нарастил поставки пива и вина в Россию
Евросоюз в апреле увеличил экспорт пива и вина в Россию на четверть