Посольства Израиля по всему миру приведены в максимальную готовность
Посольства Израиля приведены в максимальную готовность некоторые будут закрыты
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Максимальная готовность была объявлена в посольствах Израиля по всему миру после ударов по объектам в Иране, некоторые из них в целях безопасности могут закрыть как минимум до понедельника, сообщает портал Ynet.
"Максимальная готовность была объявлена во всех посольствах Израиля по всему миру после атаки в Иране, к органам безопасности в разных странах обратились с просьбой усилить меры безопасности из-за опасений по поводу демонстраций и протестов... По оценкам, некоторые посольства, особенно те, которые расположены в уязвимых с точки зрения безопасности районах, останутся закрытыми с сегодняшнего дня по крайней мере до понедельника", - пишет портал.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.